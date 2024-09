Sich Zeit verschaffen - das versucht Tschechien, indem es in mehreren Stauanlagen Wasser frühzeitig ablässt, um Platz für die erwarteten Wassermassen zu schaffen. Wie hier beim Stausee Nove Mlyny im Süden des Landes. In der benachbarten Slowakei will die Regierung das Hochwasser auf bestimmte Flächen umleiten, um Überschwemmungen in der Hauptstadt Bratislava zu vermeiden.