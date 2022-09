Mittelamerika: Kampf gegen die Müllflut

Grüne Suppe

Nicht nur in El Salvador sind Gewässer von Vermüllung betroffen: Im Nachbarstaat Guatemala sammeln sich Unmengen von Abfällen im Amatitlán-See. Der Müll wird von mehreren Flüssen in den See getragen, insbesondere nach starken Regenfällen. Das Wasser hat sich teilweise grün verfärbt - der See droht zu ersticken.