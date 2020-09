Wildpflanzen kann man überall finden und haben oft viel mehr Aroma als Kulturpflanzen. Auch Profiköche sind auf den Geschmack gekommen und verarbeiten das wilde Grünzeug in ihren Gerichten. Wenn Pippa Lovell Zutaten für ihr Restaurant auf der Isle of Man braucht, geht die Köchin nicht einkaufen, sondern zieht einfach mit ihrem Korb los. Die Insel in der Irischen See zwischen Großbritannien und Irland ist ein echtes Naturparadies. Wilde Kräuter und Beeren, Seetang, Pflanzen, die andere für Unkraut halten – all das landet bei Pippa Lovell auf dem Teller. Mit dem, was sie auf der Isle of Man findet, stellt sie ihre Menüs zusammen.



Jetzt möchten wir gern von Ihnen wissen: Mit welchen ungewöhnlichen Zutaten haben Sie schon gekocht?

Vielleicht einen Tee aus wilder Minze? Eventuell Pilze, die Sie bei einem Spaziergang gefunden haben? Oder etwas ganz anderes? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Mit etwas Glück erhält einer der Teilnehmer einen Rucksack mit Inhalt im exklusiven DW-Design.