Mit welchem Verkehrsmittel reisen Sie am liebsten?

Ganz entspannt im Zug mit vorbeifliegender Landschaft, mit dem Schiff über Meer und Seen oder in hoher Geschwindigkeit im Flugzeug mit einem Blick von oben auf die Welt – mit welchem Verkehrsmittel genießen Sie das Reisen besonders? Mögen Sie es eher schnell oder gemütlich, treffen Sie unterwegs gerne andere Menschen oder sind Sie lieber für sich? In jedem Verkehrsmittel kann man andere Dinge erleben und jedes bietet andere Vorteile. Lassen Sie uns wissen, wie man in Ihrem Land am häufigsten reist und welches Verkehrsmittel Sie am liebsten nutzen. Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir unter allen Teilnehmern etwas für Ihre nächste Reise: einen gefüllten Rucksack im DW-Design. Einsendeschluss ist der 19. November 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Ich reise am liebsten mit dem

- Zug

- Bus

- Flugzeug

- Schiff

- Auto

- in einem anderen Verkehrsmittel und zwar…