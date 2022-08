Sensibilisierung "to-go"

Das Projekt "Narratives and Memories of Disappearance in Mexico" von Técnicas Rudas und der DW Akademie reist mit einer Ausstellung durch das Land, in der künstlerische Arbeiten präsentiert und Workshops und Vorträge angeboten werden. Die Porträts zeigen Menschen, die anhand von Fotos ihre Angehörigen suchen. Die Opfer sind nicht nur die Verschwundenen, sondern alle, die im Ungewissen bleiben.