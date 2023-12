16-jähriger Luke Littler wirbelt Darts-Welt durcheinander

Bei der Darts-Weltmeisterschaft sorgt Luke Littler für Furore. Der 16 Jahre alte Juniorenweltmeister nimmt den WM-Titel ins Visier und könnte die Darts-Welt in Zukunft dominieren.

Noch einmal nahm Raymond van Barneveld einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche. Dann gratulierte er Luke Littler zum Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM auf der Bühne des Alexandra Palace. Der ehemalige Weltmeister aus den Niederlanden umarmte den 40 Jahre jüngeren Littler, wünschte ihm für die weitere Weltmeisterschaft viel Erfolg und zeigte sich beeindruckt von der Leistung des 16-Jährigen. "Es sieht aus, als würde man gegen einen Darts-Roboter spielen. Ich habe gar nicht so schlecht geworfen, aber das ist nicht normal", sagte der Niederländer nach seiner Niederlage. Im Arm des staunenden Altmeisters zeigte sich der Engländer euphorisiert und berichtete von "Barneys" Rückendeckung: "Er hat mir gesagt: Ich hoffe, du bringst es jetzt auch zu Ende."

Das zum Generationenduell ausgerufene Achtelfinale zwischen dem Altmeister und dem amtierenden Juniorenweltmeister wirkte wie ein Spiel zwischen Vater und Sohn. Als sich van Barneveld im Januar 2007 letztmals Darts-Weltmeister krönte, war Littler nicht einmal geboren. Erst 20 Tage später erblickte der heute 16-Jährige das Licht der Welt. Vor dem direkten Duell hatte Englands gefeierter Youngster ein Video gepostet, bei dem er sein Vorbild als Dreijähriger imitiert. Littler schrieb dazu auf "X": "13 Jahre später treffe ich höchstpersönlich auf die Legende und das auch noch auf der größten Bühne der Welt."

Bei seiner ersten WM-Teilnahme im "Ally Pally" könnte ihm nun der große Wurf gelingen. Nach seiner 4:1-Gala gegen van Barneveld fehlen Littler noch drei Schritte zum ganz großen Erfolg, dem WM-Titel. "Ich habe bislang vier Spiele gewonnen, warum soll ich nicht noch die nächsten drei gewinnen?", fragte der Shootingstar nach seinem imposanten Achtelfinale gegen den Niederländer. Auch der deutsche Darts-Profi Max Hopp war voll des Lobes für den Teenager: "Sowas hat die Darts-Welt jahrelang nicht gesehen, Littler ist ein absolutes Wunderkind", sagte Hopp bei Sport1.

Littler - der nächste Phil Taylor?

Littler spielte mit drei Darts einen Durchschnitt von mehr als 105 Punkten - ein Wert jenseits von 100 gilt schon als bärenstark. Er blieb in engen Momenten eiskalt, traf jeden zweiten Wurf auf die schmalen Doppelfelder und taktierte überdies mit Köpfchen: Als das rasende Publikum einen finalen Wurf ins "Bulls Eye" forderte, nahm Littler klug den sichereren Umweg.

Auch bei seinen vorherigen WM-Spielen zeigte Debütant Littler, der von Legende Phil Taylor beraten und mit Fußball-Superstar Lionel Messi in dessen jungen Jahren verglichen wird, keine nervlichen Schwächen. "Er ist der beste Teenager, den ich je in meinem Leben gesehen habe", sagte Taylor. Der Profi mit dem Spitznamen "The Power" ist mit 16 WM-Titeln Rekord-Weltmeister.

Generationenwechsel beim Darts - Luke Littler (l.) besiegt Darts-Legende Raymond van Barneveld im WM-Achtelfinale Bild: Zac Goodwin/dpa/picture alliance

Die Erfolge über Christian Kist (3:0), Andrew Gilding (3:1), Matt Campbell (4:1) und nun den 56 Jahre alten van Barneveld waren allesamt souverän. Zur Belohnung nach Siegen gönnte sich Littler bisher stets einen Döner. Der 16-Jährige ist der jüngste Viertelfinalist der WM-Geschichte und hat bereits ein Preisgeld von 50.000 Pfund (rund 58.000 Euro) sicher.

"Ich habe nichts mehr zu verlieren, weil ich schon jetzt die Erwartungen übertroffen habe", sagte Littler. Zu gewinnen hat er dafür jede Menge, nämlich die umgerechnet knapp 600.000 Euro für den Sieger, die berühmte Sid-Waddell-Trophy und eine Story für die Sport Geschichtsbücher. Die Buchmacher sehen ihn als ernsthaften Anwärter auf den Titel.

Mit neun Jahren zum Trainieren in die Kneipe

Der Teenager aus dem Nordwesten Englands erstürmt die Darts-Welt im Eiltempo. Mit 18 Monaten soll Littler seine ersten magnetischen Pfeile geworfen haben. Im Alter von neun Jahren ging er nach eigenen Angaben mehrere Male die Woche mit in die Kneipe und lernte weiter dazu, um als 14-Jähriger seinen ersten offiziellen 9-Darter zu werfen - das perfekte Spiel. Unabhängig vom Ausgang dieser Weltmeisterschaft bringt der junge Littler alles mit, um in den kommenden Jahren die Darts-Welt weiter durcheinander zu wirbeln und in die Fußstapfen seine großen Vorbilds Phil Taylor zu treten.