Mit dem Zug durch Vietnam

Nach Ende des Vietnamkrieges wurde die zerstörte Strecke schnell repariert, auch um die Aussöhnung der Menschen Nord- und Südvietnams zu unterstützen.

Die 32-stündige Reise durch das südostasiatische Land liefert Eindrücke der einzigartigen Kultur und der atemberaubenden Landschaften. Erste Station ist das Naturschutzgebiet Trang An, wo die sehr seltenen Delacour-Languren, eine vom Aussterbenden bedrohte Primatenart, leben. Die Reise führt weiter Richtung Süden. Der Zug überfährt am 17. Breitengrad den Ben-Hai-Fluss. Lange verlief hier die Grenze zwischen Nord- und Südvietnam.

Während des Vietnamkriegs tobten hier die blutigsten Kämpfe. Bis Hue, das zur Kaiserzeit Hauptstadt von Vietnam war, ist es nicht mehr weit.

Hier wird eine Aufführung des Königlichen Balletts besucht. Nun nähert sich der Zug dem landschaftlichen Höhepunkt der Reise: der Fahrt entlang des Südchinesischen Meeres unterhalb des Wolkenpasses, einer Klimagrenze zwischen Nord- und Südvietnam. In Da Lat wird bei einer Motorradtour ein kurzer Abstecher in die Berge gemacht, bevor die Reise am nächsten Morgen in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon endet.

Der "Zug der Einheit" - ein Symbol der Aussöhnung von Nord- und Südvietnamesen.

