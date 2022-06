Mit dem Velo ins Freiluftbad: die deutsche Sprache in Luxemburg

„Die Vakanz“ sind „die Ferien“, ein „Velo“ ist ein „Fahrrad“: Das Deutsch, das in Luxemburg gesprochen wird, ist ein bisschen anders als das Deutsch, das man in Deutschland spricht. „Man kann sagen: Es gibt eine eigenständige Varietät des Deutschen in Luxemburg“, sagt Germanistik-Professor Heinz Sieburg von der Universität Luxemburg in Esch an der Alzette.

Die Besonderheiten betreffen vor allem den Wortschatz. Rund 1300 Stichwörter hat Sieburg in Recherchen zusammengetragen. Dabei stellte er fest: „Der französische Einfluss ist ein Stück weit mit prägend für die besondere Ausgestaltung der deutschen Sprache in Luxemburg.“ Sein Überblick zu Wörtern aus Alltag, Politik und Verwaltung findet sich im ersten Wörterbuch zum „Luxemburger Standarddeutsch“, das Mitte Oktober im Dudenverlag erscheinen wird.



Nicht nur französische Lehnwörter

Da gibt es Wörter, die leicht als französische Lehnwörter erkennbar sind – wie „Rentrée“ für die Rückkehr der Schüler und Schülerinnen nach den Ferien oder „Chamber“ für das „Parlament“. „Dass Sprachen aus anderen Sprachen entlehnen, ist der Normalfall", sagt Sieburg. Auch im bundesrepublikanischen Deutsch seien französisch beeinflusste Wörter wie „Déjà-vu“ „Büro“, „Balkon“ oder „Parfüm“ mittlerweile ganz normal. Während das „deutschländische Deutsch“ heute aber eher angloamerikanisch beeinflusst werde, laufe in Luxemburg, das an Frankreich grenzt, der französische Lehneinfluss weiter, so Sieburg.

Im Wörterbuch sind auch Begriffe aufgelistet, die sich für Nicht-Luxemburger nicht sofort eindeutig erschließen: Zum Beispiel „Gemeindemutter“ für „Bürgermeisterin“, „Körperdurchsuchung“ für „Leibesvisitation“ oder „Autonomie“ für die „Reichweite oder Ladeleistung eines Akkus“. Dazwischen findet man immer wieder Wörter, deren Bedeutung man erahnt: „Freiluftbad“ für „Freibad“, „Parking“ für „Parkplatz“ und „Caddie“ für „Einkaufswagen“. Notizen werden in Luxemburg nicht „gemacht“, sondern „genommen“. Und sanitäre Vorsichtsregeln in Pandemiezeiten heißen auch mal „Barrieregesten“.



Unterschiede sind keine Fehler

Nach Ansicht von Sieburg ist es wichtig, das Deutsche in Luxemburg als gleichberechtigte Normvariante wertzuschätzen. Und nicht, wie es teils in Luxemburg passiere, Unterschiede als Fehler zu betrachten. Wenn durch das Wörterbuch im Großherzogtum eine Sprachdebatte angeregt werde, dann sei das gut so aus seiner Sicht, meint der Professor für germanistische Linguistik, historische Sprachwissenschaft des Deutschen und germanistische Mediävistik.

Das Großherzogtum Luxemburg ist mit seinen etwa 630.000 Einwohnern das zweitkleinste Land der EU. Laut einer Studie des Bildungsministeriums aus dem Jahr 2018 sprechen 78 Prozent der Bevölkerung Deutsch. Neben Luxemburgisch und Französisch ist Deutsch auch eine der drei Verwaltungssprachen – und bevorzugte Sprache der Printmedien. Auch wenn Luxemburgisch die Landessprache ist, so sei doch auch Deutsch Teil des Sprach- und Kulturerbes des Landes, erklärt Sieburg. Denn vielen Menschen sei nicht bekannt: „Die Anfänge der Schriftlichkeit des Deutschen sind in Luxemburg zu finden.“ Es handele sich um handschriftliche Einträge (Glossen) aus dem achten Jahrhundert, die in der Benediktinerabtei Echternach entstanden. „Von da an gab es eine kontinuierliche Deutschsprachigkeit, die sich auch ablesen lässt in Urkunden und in der Literatur“, sagt Sieburg.



Standardvarianten: mehr als nur „Randdeutsch“

Auch in Österreich und in der Schweiz habe sich das Deutsche teils unterschiedlich entwickelt. So heißen im österreichischen Deutsch zum Beispiel „Schlagsahne“ „Schlagobers“ und „Tomaten“ „Paradeiser“. „Das sind auch keine Abweichungen von einem ,Monostandard‘, der in Deutschland gesetzt wird, sondern Standard-Varianten“, sagt Sieburg. Heute sei man weg von der Idee, dass es ein Binnendeutsch und „drumherum irgendwie so komisches Randdeutsch“ gebe.

Für das Deutsche in Österreich und in der Schweiz sind im Dudenverlag bereits ähnliche Wörterbücher erschienen. Die Sprecherin des Verlags sagt: „Als Nachschlagewerke für die nationalen Varianten des Deutschen sind die Wörterbücher sehr relevant sowohl für Schreibende und Sprechende in den jeweiligen Ländern als auch in Deutschland.“

Sieburg hat Begriffe in sein Wörterbuch nur dann aufgenommen, wenn sie mehrmals regelmäßig in verschiedenen Zeitungen erschienen waren. „Es muss ja standardisiert sein und keine Eintagsfliege“, sagt er. Mit dem Buch wolle er auch dazu beitragen, dass Nicht-Luxemburger die Begriffe nachschlagen und verstehen könnten. „Es geht auch darum, Missverständnissen vorzubeugen.“ Als Beispiel nennt er das Wort „Rendezvous“, das in Luxemburg nicht nur für Verabredungen von Verliebten benutzt wird, sondern jede Art von Treffen beschreibt – auch einen Arzttermin zum Beispiel.



sts (mit dpa)/io