Mit Abwasserproben Infektionszahlen errechnen

In einem Pilotprojekt im Saarland werden Abwasserproben auf Coronaviren untersucht. So können Forscher die Infektionslage in einer Region ermitteln. Die Proben ermöglichen eine grobe Trendanalyse, bundesweit umgesetzt ist das Projekt noch nicht.