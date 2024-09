High Five: Die Astronauten Thomas Pesquet und Matthias Maurer (rechts), einer der Hauptinitiatoren des Projekts, feiern am Mittwoch die Eröffnung der neuen Mondsimulationsanlage in Köln-Porz. Sie entstand in Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) - und ist weltweit einzigartig.