Mindestens zehn Tote bei Brand in Pflegeheim in Spanien

Bei einem Brand in einem Pflegeheim nahe der Stadt Saragossa im Nordosten Spaniens sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen vermutlich durch Rauchvergiftung. Der Regierungschef der Autonomen Region Aragonien, Jorge Azcón, bestätigte die Zahl der Toten und rief für diesen Samstag einen Trauertag aus. Dem zuständigen Minister Ángel Victor Torres zufolge wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Fing Matratze Feuer?

Das Feuer brach nach Behördenangaben in den frühen Morgenstunden aus. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich 82 Bewohner und zwei Mitarbeiter in dem Heim in Villafranca de Ebro befunden, teilte Bürgermeisterin Volga Ramírez Gamiz mit. Eine Matratze im Zimmer eines Bewohners könnte Feuer gefangen haben, sagte Gamiz im Radiosender Cadena Ser zur möglichen Ursache des Unglücks.

In der Einrichtung werden Senioren und seit kurzem auch Menschen mit psychischen Störungen betreut. Da viele Ältere nur eingeschränkt mobil sind, war die Evakuierung erschwert. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Ärzte und Psychologen im Einsatz. Für Spanien ist der Brand eine weitere traurige Nachricht, nachdem zuletzt schwere Unwetter, bei denen mehr als 220 Menschen ums Leben kamen, große Teile des Landes getroffen hatten.

jj/pg (dpa, afp)