Mindestens elf Tote bei Attentat im Norden Afghanistans

In der nordafghanischen Stadt Faisabad hat es einen Anschlag in einer Moschee gegeben. Die Behörden sprechen von mindestens elf Toten und mehr als 30 Verletzten.

Der afghanische Nachrichtensender Tolo News meldet mit Verweis auf Angaben aus einem örtlichen Krankenhaus sogar 15 Tote und 50 Verletzte. Laut Medienberichten ist der ehemalige Taliban-Polizeichef der Provinz Baghlan, Safiullah Samim, unter den Opfern. Wer für die Explosion verantwortlich ist, war zunächst unklar.

Attentäter schlagen bei Totengebet zu

Sicher ist, dass sich der Anschlag bei einem Totengebet ereignete. Eine große Zahl von Trauergästen hatte an der Zeremonie zu Ehren des Gouverneurs der Provinz Badachschan, Nisar Ahmad Ahmadi, teilgenommen. Dieser war am Dienstag durch einen Selbstmordattentäter getötet worden.

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 ist die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Afghanistan wieder vermehrt aktiv. Auch den Anschlag auf den Taliban-Gouverneur Ahmad vor wenigen Tagen reklamierte der IS für sich.

Ein Bild, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, soll die Moschee nach dem Anschlag zeigen. Zu sehen sind blutgetränkte Stofffetzen und Trümmer auf dem Boden. Ein anderes Bild zeigt eine große Rauchwolke, die von der Straße aus zu sehen ist. Ex-Präsident Hamid Karsai sprach auf Twitter von einem "terroristischen Akt", der gegen die Werte des Islams und der gesamten Menschheit verstoße.

haz/qu (dpa, afp, rtr)