Mindestens 35 Tote bei Explosion nahe Moschee in Pakistan

Im Südwesten Pakistans sind bei einer Explosion in der Nähe einer Moschee mindestens 35 Menschen getötet worden. Einige Quellen berichten inzwischen von mehr als 50 Todesopfern. Der mutmaßliche Terroranschlag ereignete sich in der Stadt Mastung in der Provinz Baluchistan. Dort hatten sich zum Zeitpunkt der Explosion gerade Hunderte Anhänger des Sufi-Islams für eine Prozession anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed versammelt, erklärte das Innenministerium. Es machte "terroristische Elemente" für die Tat verantwortlich.

Ein Bekennerschreiben lag zunächst nicht vor. Die radikalislamischen Taliban bestreiten, mit dem Vorfall zu tun zu haben. Sie sind im Südwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan nach wie vor aktiv und bekämpfen dort die Sicherheitskräfte.

In einem Krankenhaus in Mastung werden Verletzte versorgt Bild: District Police Office/AP/picture alliance

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich noch nicht zur Tat geäußert. Ihr sind die Anhänger des Sufismus in Pakistan ein Dorn im Auge. Das Fest Eid Milad-ul-Nabi zum Geburtstag des Propheten wird zwar von den meisten islamischen Konfessionen akzeptiert. Einigen Gruppen jedoch gilt es als ungerechtfertigte Neuerung.

Seit der Machtübernahme der Taliban im Nachbarland Afghanistan erlebt auch Pakistan wieder einen sprunghaften Anstieg an mutmaßlich islamistisch motivierten Angriffen und Anschlägen. Noch vor wenigen Tagen versetzten die Behörden die Polizei in höchste Alarmbereitschaft, weil mit Terrorakten rund um den Geburtstag des Propheten gerechnet wurde.

djo/se (afp, dpa, rtr)