Katastrophe Äthiopien

Mindestens 250 Tote nach Erdrutschen in Äthiopien

25.07.2024 25. Juli 2024

Die Suche nach Überlebenden der Erdrutsche in Äthiopien geht weiter, doch es gibt wenig Hoffnung. Seite an Seite suchen Bewohner und Rettungskräfte. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter an.