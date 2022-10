Mindestens 22 Tote nach Erdrutsch in Venezuela

Bei einem Erdrutsch in Venezuela sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen - darunter zwei Bürger aus Portugal. Weitere 52 Personen würden vermisst, sagte die Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, am Sonntag in Las Tejerías, wo sich das Unglück ereignete. Nach den Vermissten werde gesucht.

Heftiger Regen infolge des Sturms "Julia", der als Hurrikan in der Nacht (Ortszeit) in Nicaragua auf Land getroffen war, hatten Rodríguez zufolge mehrere Flüsse zum Überlaufen gebracht. Die Fluten rissen am Samstag ganze Häuser mit sich und überflutete die Straßen der Stadt. Aufnahmen aus Las Tejerías zeigen, dass Schlamm große Teile des Ortes bedeckt.

Die Regierung in Caracas habe an diesem Sonntag Rettungs- und Sicherheitskräfte, Wartungs- und Reinigungsteams sowie Personal aus verschiedenen Institutionen zur "umfassenden Versorgung der Bevölkerung" eingesetzt, wie Präsident Nicolás Maduro auf seinem Twitter-Account mitteilte.

Die Industriestadt hat gut 50.000 Einwohner, liegt im Bundesstaat Aragua, rund 50 Kilometer südwestlich von Venezuelas Hauptstadt Caracas. 1999 waren bei Erdrutschen im Bundesstaat Vargas rund zehntausend Menschen getötet worden.

AR/ack (dpa, afp, efe, lusa)