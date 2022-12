Mindestens 19 Tote bei Kasinohotel-Brand in Kambodscha

Bei einem Brand in einem Kasinohotel in Kambodscha sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden in dem ausgebrannten Gebäudekomplex im Nordwesten des Landes die sterblichen Überreste, wie ein Behördensprecher sagte. In zunächst unzugänglichen Gebäudeteilen wurden aber noch weitere Todesopfer vermutet. Bis zu 50 weitere seien verletzt worden, meldeten kambodschanische und thailändische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Das Feuer in dem Grand Diamond City Hotel and Casino in Poipet an der Grenze zu Thailand brach aus bislang ungeklärter Ursache gegen Mitternacht aus. Ein Helfer ergänzte, das Feuer sei im ersten Stock ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet. In dem Gebäude hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 400 Menschen auf, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte.

Auf im Internet verbreiteten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie mehrere Menschen aus dem brennenden Gebäude springen. Andere drängten sich auf Mauervorsprüngen oder Fensterbrettern an der Außenfassade des Hotels, um den Flammen und dichten Rauchwolken zu entgehen.

Hotelgäste versuchen verzweifelt, sich an der Außenfassade des Hotels abzuseilen

Bei den Rettungsarbeiten kamen auch Hubschrauber zum Einsatz. Zudem beteiligten sich Feuerwehren aus Thailand. Mehrere Verletzte wurde auch in Krankenhäuser in der dortigen Provinz Sa Kaeo gebracht.

Laxe Befolgung von Sicherheitsauflagen

Poipet liegt gegenüber der wohlhabenderen thailändischen Stadt Aranyaprathet, und es gibt einen regen grenzüberschreitenden Handel und Tourismus. Der Sender PBS berichtete, das Hotel sei bei Thailändern sehr beliebt, da Glücksspiel in ihrem Land verboten sei.

In der kambodschanischen Grenzstadt Poipet sind zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch Helfer aus Thailand

Die laxe Handhabung von Sicherheitsauflagen in Lokalen und anderen Vergnügungsstätten in der Region löst immer wieder Kritik aus. Dieses Jahr gab es bereits zwei tödliche Brände in Kambodschas Nachbarländern Thailand und Vietnam. Im August wurden bei einem Feuer in einem thailändischen Nachtclub 26 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Im September starben bei einem Brand in einer Karaoke-Bar im Süden von Vietnam 32 Menschen.

sti/qu (afp, ap, dpa, rtr)