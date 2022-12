DW Nachrichten

Millionen Menschen in Somalia von Hungersnot bedroht

In Somalia bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an. Ausbleibende Regenzeiten, der Klimawandel, ein seit Jahrzehnten andauernder Bürgerkrieg und nun auch der Krieg in der Ukraine gefährden die Ernährung von Millionen Menschen akut.