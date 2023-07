Militärs warnen Staatenbund ECOWAS vor Eingreifen im Niger

Das Krisentreffen findet in Nigerias Hauptstadt Abuja statt. Dort kommen die Staats- und Regierungschefs der 15 Mitglieder der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) und Vertreter der acht Mitglieder zählenden Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion sowie des Tschads zusammen. In Abuja wollen sie das weitere Vorgehen erörtern. Dabei könnte auch eine militärische Intervention in Erwägung gezogen werden. Zudem könnte Niger aus der Mitarbeit in beiden Organisationen ausgeschlossen und das Land für den regionalen Finanzmarkt gesperrt werden. Die Grenzen könnten geschlossen werden. In einer ersten Reaktion hatten die ECOWAS-Länder den Putsch verurteilt und die Freilassung des inhaftierten Präsidenten Mohamed Bazoum gefordert.

Bereits im Vorfeld der Konferenz warnten die neuen Machthaber in Niamey die afrikanischen Nachbarländer, eine militärische Intervention zu riskieren. Bei dem Treffen in Abuja solle ein Angriff beschlossen werden, sagte der Sprecher der Militärregierung, Amadou Abdramane, am Samstagabend im Staatsfernsehen. "Wir möchten ECOWAS oder andere Abenteurer noch einmal daran erinnern, dass wir fest entschlossen sind, unser Heimatland zu verteidigen." Die neue Militärregierung rief zudem die Bürger der Hauptstadt Niamey zu Protesten gegen die ECOWAS auf.

Die Präsidentengarde hatte am Mittwoch den seit 2021 amtierenden Präsidenten Bazoum festgesetzt. Am Freitag erklärte sich der Chef dieser Elite-Einheit, General Omar Tchiani, zum Präsidenten des Nationalen Rats und damit zum Machthaber des westafrikanischen Landes. Die Revolte wurde international scharf verurteilt. Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte, der Putsch sei für die ganze Region "gefährlich".

Ebenfalls am Freitag hatte die Afrikanische Union (AU) an die nigrischen Militärs appelliert, innerhalb von 15 Tagen die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen und in ihre Kasernen zurückzukehren. Was nach Ablauf des Ultimatums geschehen soll, ließ die AU offen.

EU und Paris beenden Finanzhilfe

Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt und erhält nach Angaben der Weltbank jährlich fast zwei Milliarden Dollar Entwicklungshilfe. Die Europäische Union hat die finanzielle Unterstützung bereits eingestellt. Nach der Militärrevolte hat auch Frankreich seine Entwicklungs- und Finanzhilfen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Wie das Außenministerium in Paris mitteilte, verlangt die Regierung "die unverzügliche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung" und die Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten Bazoum. Bis dahin erhalte der Niger keine Hilfen, die im vergangenen Jahr 120 Millionen Euro betrugen.

Die Vereinigten Staaten drohen ebenfalls mit einem Zahlungsstopp. Niger war bisher Partner der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich sowie anderer europäischer Staaten und der USA bei der Bekämpfung islamistischer Extremisten in der Sahelzone. Zuvor hatten die Militärmachthaber in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso den Abzug französischer Truppen gefordert. Frankreich hat im Niger und im benachbarten Tschad etwa 2500 Soldaten stationiert. Die französischen und europäischen Bemühungen um eine Stabilisierung der Sahelzone haben durch den Putsch im Niger einen schweren Rückschlag erlitten.

Die Sahel-Zone zieht sich vom Senegal im Westen bis nach Dschibuti im Osten. Sie leidet seit Jahren unter einer sich verschlechternden Sicherheitslage. Viele Milizen, die zum Teil dem "Islamischen Staat" (IS) oder der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen haben, verüben regelmäßig Anschläge.

Angst vor russischem Einflussgewinn

Ein weiteres Zurückdrängen Frankreichs in der Region dürfte in Paris auch Ängste vor einer wachsenden Einflussnahme Russlands in der Sahelzone schüren. Die militärischen Übergangsregierungen in Mali und Burkina Faso orientierten sich nach den jeweiligen Revolten in Richtung Moskau. Die Regierung von Präsident Bazoum hatte eine Zusammenarbeit mit Russland abgelehnt. Die neue Konstellation könnte nun "Russland die Tür öffnen, sich breitzumachen", sagte der Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Sahelzone, Ulf Laessing, der Deutschen Presse-Agentur.

Kurz nach dem Putsch begrüßte der Chef der russischen Söldner-Armee Wagner, Jewgeni Prigoschin, den Umsturz im Niger als "gewöhnlichen Kampf der Menschen gegen die früheren Kolonialherren", die ihnen ihren Lebensstil aufzwingen wollten. Prigoschin warb einmal mehr für den Einsatz seiner Kämpfer.

