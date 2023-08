Militärjunta sperrt Nigers Luftraum

Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat die Militärjunta im Niger den Luftraum des Landes geschlossen. In einer Erklärung begründete die Junta den "bis auf weiteres" geltenden Schritt mit der "Gefahr einer Intervention", die durch "Vorbereitungen" in Nachbarländern deutlicher werde. Die Maßnahme gelte für "alle Flugzeuge".

Jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde eine "energische und sofortige Gegenreaktion" nach sich ziehen, betonte ein Vertreter des "Nationalen Rats für den Schutz des Vaterlandes" im staatlichen Fernsehen. "Die nigrischen Streitkräfte und alle unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sind bereit, die Integrität unseres Territoriums mit der unerschütterlichen Unterstützung unseres Volkes zu verteidigen", sagte er.

Entmachtet: Mohamed Bazoum (Archivfoto) Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

ECOWAS erwägt "Einsatz von Gewalt"

Nigers demokratisch gewählter Präsident Mohamed Bazoum war am 26. Juli von der Präsidentengarde gestürzt worden. Die ECOWAS (Economic Community of West African States) hatte die Militärjunta daraufhin am 30. Juli aufgefordert, binnen einer Woche die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen und Bazoum wieder einzusetzen. Die Staatengruppe wolle ansonsten Maßnahmen ergreifen, die auch den "Einsatz von Gewalt" beinhalten könnten, hieß es. Unklar blieb, wann die ECOWAS über ihr weiteres Vorgehen und einen möglichen Militäreinsatz entscheiden wird.

Die ECOWAS hat bereits in der Vergangenheit mehrfach militärische Eingreiftruppen aufgestellt. Zuletzt intervenierte die Gruppe 2017 in Gambia, als dort der abgewählte Präsident Yahya Jammeh die Macht nicht abgeben wollte.

wa/ack (dpa, afp, rtr)