Militär: Journalistin Abu Akle "wahrscheinlich" durch israelische Kugel getötet

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle

Pressefreiheit unter Beschuss

Diese künstlerische Hommage an Schirin Abu Akle in Gaza-Stadt symbolisiert auch die Gefahr, die viele Journalisten in Kauf nehmen. Laut Reporter ohne Grenzen ist Schirin Abu Akle bereits die 26. Journalistin, die in diesem Jahr wegen oder bei ihrer Arbeit getötet wurde, hinzu kommen zwei Medienmitarbeiter. 2021 wurden demnach weltweit 44 Medienschaffende in Ausübung ihres Berufs getötet.

Autorin/Autor: Jan D. Walter