Europa

Milchkrise in Serbien: Leere Regale und unzufriedene Bauern

In den letzten Tagen sind die Milchregale in serbischen Supermärkten oft leer. Es herrscht Milchmangel – so die offizielle Erklärung. Der Staat hat als Konsequenz die Milchpreise eingefroren und Milchexporte verboten. Wie kam es zu der Milchkrise?