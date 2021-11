DW Nachrichten

Migrantenkrise: Neue EU-Sanktionen gegen Belarus

Während weiterhin Tausende Migranten an der Grenze zu Polen festsitzen, hat die EU neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. Derweil scheint Machthaber Lukaschenko einzulenken und will die gestrandeten Menschen in ihre Heimatländer zurückfliegen lassen.