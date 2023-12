Nicht nur am Gaspedal, sondern auch auf dem Fußballplatz beweist er viel Gefühl im Fuß: Schumacher, Anhänger des Bundesligisten 1. FC Köln und selbst begeisterter Fußballer, nimmt gerne an Prominenten-Spielen teil und macht dort eine gute Figur. Wenn er die Weihnachtszeit in seinem Haus in Trysil in Norwegen verbringt, trainiert und spielt er sogar beim dortigen Drittligisten Nybergsund IL.