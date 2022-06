Michael Maul erklärt: "Wer war Bach?"

Johann Sebastian Bach (1685-1750) hat weltliche und geistliche Musik komponiert. Er ist in Rankings neben Ludwig van Beethoven der bekannteste klassische Komponist weltweit. Sein Klavier- und Orgelwerk gehört bis heute zur musikalischen Weltliteratur. Bachs berühmte Kantaten, Oratorien und Passionsmusiken, die er zum großen Teil in seiner Zeit als Thomaskantor in Leipzig komponierte, wurden erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt. So gehört die Matthäuspassion heute zu den am häufigsten aufgeführten Bachwerken.