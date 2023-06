Recht und Justiz Vereinigte Staaten von Amerika

Miami rüstet sich für Anhörung von Donald Trump

Die Großstadt in Florida ergreift umfassende Sicherheitsvorkehrungen, um radikale Anhänger des früheren US-Präsidenten in Schach halten zu können. Trump muss in Miami wegen der "Dokumentenaffäre" vor Gericht erscheinen.