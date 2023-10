Überflutete Straßen in Acapulco: Der Hurrikan hat in der Küstenregion auch zu starken Überschwemmungen geführt. Und es ist noch nicht vorbei: In Guerrero könnten als Nachwirkungen des Wirbelsturms "sintflutartige" und im benachbarten nördlichen Bundesstaat Michoacán "heftige" Regenfälle folgen, warnte der Wetterdienst.