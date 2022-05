Global 3000

Mexiko: Mafia und Bauern liefern sich Limetten-Krimi

In Mexiko stecken Limetten in vielen Getränken und Gerichten. Doch jetzt hat die Mafia ein Auge auf die grünen Zitrusfrüchte geworfen. Das treibt die Preise in die Höhe und lockt Diebe auf die Plantagen. Die Bauern verteidigen das "grüne Gold" in einem regelrechten Limetten-Krimi - und das notfalls auch mit Waffengewalt.