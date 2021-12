Global 3000

Mexiko: Faire Chancen für Mexikos Kaffeebauern

In den Bergen von Veracruz in Zentralmexiko bauen indigene Frauen des Nahua-Volkes Kaffee an. Für die Bäuerinnen des kleinen Dorfes Zongolica ist es eine große Herausforderung, mit den großen Wettbewerbern auf dem Kaffeemarkt zu konkurrieren. Jetzt setzen sie auf Bio-Qualität.