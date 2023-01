Global 3000

Mexiko: Catchen für Freiheit und Sicherheit

Lucha Libre ist ein Volkssport in Mexiko, vergleichbar mit Wrestling in den USA. In fast jeder Stadt gibt es Stadien oder Freiluftarenen. Außerhalb des Rings ist der Sport für Frauen auch Selbstverteidigung. "Miss Kath" aus Bonn ist wohl die einzige Deutsche, die bei Lucha Libre kämpft.