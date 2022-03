Lernpaket #10: Aus Alt mach Neu: Müll vermeiden dank Upcycling, Recycling und Kreislaufwirtschaft

Mehr Müll als Muscheln am Strand, Abfallberge in den Straßen, Unrat in den Flüssen - Recycling allein kann das globale Müllproblem kaum lösen. Aber was hilft wirklich?