Mexiko ächzt unter der Hitze - Hilfe durch Ventilatoren, Schirme und Sanitäter

Laut Gesundheitsbehörden sind in diesem Jahr bereits mindestens 112 Menschen in Mexiko an den Folgen der Hitze gestorben - mehr als drei Mal so viele wie 2022. Insbesondere die zweite Juni-Hälfte sorgt für Belastungen.