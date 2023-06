Messi zieht es nach Miami

Kein Comeback bei Barca, kein lukratives Karriere-Ende in der Wüste: Fußball-Superstar Lionel Messi geht ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten - zu David Beckhams US-Club Inter Miami.

Lionel Messi setzt seine Fußball-Karriere bei Inter Miami in den USA fort - und sorgt mit seinem Wechsel zum Klub von Miteigentümer David Beckham noch einmal für eine spektakuläre Wende in seiner Vita. "Die Entscheidung ist gefallen", sagte der 35 Jahre alte Weltmeister spanischen Sport-Zeitungen. "Ich werde nicht mehr nach Barcelona zurückkehren, ich gehe nach Miami" - auch wenn noch "ein paar Dinge" geregelt werden müssten.

Zuvor war ausgiebig über die Zukunft des Argentiniers spekuliert worden, der am vergangenen Wochenende sein letztes Spiel für Paris St. Germain absolvierte. Dort hatte Messi seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Es standen höchst lukrative Angebote aus Saudi-Arabien im Raum. Auch der FC Barcelona machte sich Hoffnungen auf eine Rückkehr seines "verlorenen Sohnes", den sich der katalanische Verein aber wohl nicht mehr leisten konnte.

Amtierender Weltmeister: Messi mit dem WM-Pokal in Katar Bild: Matthias Koch/IMAGO

200.000.000!

Künftig wird Messi also in der nordamerikanischen Profiliga MLS auflaufen, wo er weiterhin das große Geld verdienen wird: Insgesamt 200 Millionen Euro sollen es sein, 50 Millionen pro Jahr für vier Spielzeiten.

"Obwohl noch etwas Arbeit bleibt, um den Vertrag zu finalisieren, freuen wir uns darauf, einen der größten Fußballspieler aller Zeiten in unserer Liga willkommen zu heißen", erklärte die Major League Soccer. Die sportliche Herausforderung in der MLS wird für den Weltmeister überschaubar sein, und das Einleben dürfte ihm ebenfalls leicht fallen: Messi besitzt in Miami bereits ein Haus.

wa/fw (sid, dpa)