Merkel, Maas & Müller im Afghanistan-Untersuchungsausschuss

Deutschlands prominenteste Politikerin wird als letzte Zeugin im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages erscheinen: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel soll Anfang Dezember erklären, warum die von ihr geführte Bundesregierung im August 2021 von der schnellen Machtübernahme der radikalislamischen Taliban völlig überrascht wurde und die Evakuierung sowohl deutscher Staatsbürger als auch afghanischer Ortskräfte teilweise chaotisch ablief.

Vor der ehemaligen Regierungschefin, die gerade ihre Memoiren unter dem Titel "Freiheit" veröffentlicht hat, sind zwei ihrer damaligen Kabinettsmitglieder an der Reihe: Außenminister Heiko Maas und Entwicklungsminister Gerd Müller. Der Sozialdemokrat (SPD) Maas hatte noch kurz vor dem kampflosen Einmarsch der Islamisten in die Hauptstadt Kabul ein solches Szenario ausgeschlossen.

Heiko Maas: "Wir haben die Lage falsch eingeschätzt"

Am 16. August 2021 musste Deutschlands Chefdiplomat einräumen, dass es nichts zu beschönigen gebe: "Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt." Wie es dazu kommen konnte, diese Frage konnte bislang kein Zeuge im Untersuchungsausschuss schlüssig beantworten. Das gilt auch für einen hochrangigen Beamten des Außenministeriums, der Afghanistan kurz vor dem finalen Debakel verlassen hat.

16.August 2021: Deutschlands Außenminister Heiko Maas äußert sich nach dem Triumph der Taliban in Afghanistan Bild: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht", sagte der von Maas entsandte Fachmann bei seiner Befragung im Oktober 2022. Er fügte damals aber auch hinzu: "Die Sicherheitslage hat sich kontinuierlich verschlechtert." Diesen Satz hat der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss, Jörg Nürnberger, schon von vielen Zeugen gehört. Aber auch von frühzeitigen Warnungen ausländischer Geheimdienste vor einem schnellen Vormarsch der Taliban war mehrmals die Rede gewesen.

Die Regierung glaubte der Fehlprognose des BND

Jörg Nürnberger über die Afghanistan-Politik zu Angela Merkels Zeiten To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Aber diese Informationen seien nicht direkt an die Bundesregierung herangetragen worden, sagt Nürnberger im DW-Gespräch. Der für die geheime Auslandsaufklärung zuständige Bundesnachrichtendienst (BND) bewertete die Lage offenkundig anders. Im Außenministerium seien dann alle Informationen zusammengeführt worden. "Und am Ende hat man sich der Bewertung des Bundenachrichtendienstes angeschlossen, dass es noch nicht unmittelbar bevorstünde, dass die Taliban die Macht in Kabul übernehmen würden."

Diese fatale Fehleinschätzung hat es laut Nürnberger aber in allen am Afghanistan-Einsatz beteiligten Ressorts der Bundesregierung gegeben. So sei auch das Entwicklungsministerium unter der Leitung des Christsozialen (CSU) Gerd Müller noch im August 2021 davon ausgegangen, länger vor Ort tätig bleiben zu können. "Und dementsprechend hat man sich auch darum bemüht, die Ortskräfte so lange wie möglich im Land zu behalten", betont Nürnberger.

"Da hat sich die Bundeskanzlerin tatsächlich bemüht"

Die Rolle Angela Merkels beschreibt er differenziert. Nach der Aktenlage sei nicht erkennbar, dass die damalige Regierungschefin eine koordinierende oder moderierende Rolle ausgeübt habe. Insgesamt sei von ihr wenig direkte Einflussnahme feststellbar gewesen. Nürnberger verweist aber auch darauf, dass sie sich für eine großzügige Evakuierung afghanischer Ortskräfte eingesetzt habe. "Da hat sich die Bundeskanzlerin tatsächlich bemüht."

Am 5. Dezember werden Jörg Nürnberger und die anderen Mitglieder des Afghanistan-Untersuchungsausschusses Gelegenheit haben, Merkel direkt zu befragen. Zur Vorbereitung könnten sie auch ein paar Seiten aus Merkels gerade publizierten Erinnerungen lesen. Demnach wurde sie am 13. August 2021, zwei Tage vor dem endgültigen Sieg der Taliban, von ihrer Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, telefonisch über die zugespitzte Lage rund um Kabul informiert.

Bundeskanzlerin Merkel: "Das ist eine überaus bittere Entwicklung" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Grünes Licht für die Evakuierung

In ihrem Buch beschreibt Merkel, wie sie auf die dramatische Lage reagierte: "Am folgenden Morgen hatte ich daraufhin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Telefonkonferenz mit den weiteren zuständigen Ministern grünes Licht für die detaillierte Vorbereitung einer Evakuierungsoperation gegeben." Die Bilder verzweifelter Menschen, die zu Tausenden vor den Taliban fliehen wollten, gingen um die Welt. Auch daran dürfte Merkel bei ihrem bevorstehenden Auftritt im Afghanistan-Untersuchungsausschuss erinnert werden.