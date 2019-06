Merkel krank? Was passiert dann?

Wer vertritt Merkel?

Angela Merkels Stellvertreter ist seit dem 14. März 2018 der SPD-Politiker und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Merkel hat ihn ernannt. Wer ihr Stellvertreter ist, bestimmt allein sie, ohne jemanden um Erlaubnis bitten zu müssen. Das heißt: Sie könnte jederzeit auch einen anderen Stellvertreter ernennen, zum Beispiel aus der eigenen Partei, der CDU. Einzige Bedingung ist: Es muss ein Bundesminister sein.

Wichtig: Der Stellvertreter ist kein Vize! Im Krankheitsfall zum Beispiel übernimmt er nur einige einzelne Aufgaben des Regierungschefs oder der Regierungschefin, nicht aber das gesamte Amt.

Was darf ein Kanzler-Stellvertreter?

Natürlich gilt: Stellvertretung ist nicht gleich Stellvertretung.

Bei leichter Erkrankung oder Überlastung kann der Kanzler Aufgaben an seinen Stellvertreter delegieren. Der muss sich dann strikt an die Anweisungen halten. Das nennt sich dann offiziell Ergänzungsvertretung. Dann gilt: Der Kanzler hat immer das letzte Wort.

Würde Merkel schwer krank, also daran gehindert sein, ihr Amt auszuführen, müsste sie komplett vertreten werden. Dann spricht man von einer Gesamtvertretung. So einen Fall aber hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben! Die Juristen sind sich nicht einig darüber, welche Rechte der Stellvertreter dann hätte. Dürfte er oder sie zum Beispiel das Kabinett umbilden ?

Könnte Merkel im Krankheitsfall zurücktreten?

Ja, das geht. Merkel könnte die Kanzlerschaft jederzeit vor Ablauf der offiziellen Regierungszeit beenden - zum Beispiel wegen einer Krankheit.

Wer würde dann Kanzler sein?

Der Stellvertreter, derzeit Olaf Scholz (Finanzminister vom Regierungspartner SPD), würde nicht automatisch Kanzler-Nachfolger. Er ist - anders als zum Beispiel in den USA - kein echter "Vize". Also müsste der Bundespräsident einen "geschäftsführenden" Bundeskanzler ernennen. Das könnte der Stellvertreter sein. Aber auch andere Konstellationen sind denkbar.

Für das Amt als "geschäftsführender Bundeskanzler" kommen nur die Bundesminister in Frage. So hätte also nicht einmal die Parteivorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer eine Chance.

Was passiert, würde Merkel plötzlich sogar sterben?

Ein echter Kanzler-Nachfolger muss vom Parlament gewählt werden. Dieses Parlament bräuchte für die Entscheidung nicht extra neu gebildet werden. Der Bundespräsident macht einfach einen Personalvorschlag und über diesen stimmen die Abgeordneten des Bundestages ab. Es wird der Kandidat oder die Kandidatin, die die absolute Mehrheit der Abgeordneten hinter sich vereinen kann, der oder die neue Kanzlerin.

Weil der Bundespräsident Vorschläge macht, könnten in diesem Verfahren auch Kandidaten in Frage kommen, die bislang nicht im Bundestag oder in der Regierung saßen. Möglich wären zum Beispiel erfolgreiche Firmenchefs oder sozial besonders engagierte Menschen.

Könnte man Merkel aus dem Amt drängen?

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes bemühten sich um politische Stabilität. Kurz mal einfach eben schnell einen Regierungschef austauschen zu können, passt da nicht ins Konzept. Es gibt für berechtigte Anliegen, also etwa für Notfälle, festgelegte Verfahren. Deshalb ließe sich Merkel nicht so einfach aus dem Amt drängen. Das ginge nur über ein so genanntes "konstruktives Misstrauensvotum". Im Bundestag müssten Abgeordnete mehrheitlich sagen, dass sie der Kanzlerin nicht mehr vertrauen. Dann sollte man aber sehr zeitnah auch sagen können, wem man mehr vertraut. Und diese Person müsste sehr schnell zur Verfügung stehen, damit kein Machtvakuum entsteht.

Gäbe es noch einen anderen Weg zu Neuwahlen?

Merkel könnte auch selbst die "Vertrauensfrage" im Parlament stellen und so den Verlust der Mehrheit für ihre Kanzlerschaft provozieren. Dann könnte sie den Bundestag auflösen. Neuwahlen wären die Folge. Allerdings darf die Vertrauensfrage eigentlich nur bei einer echten Regierungskrise gestellt werden.

Wird einem Kanzler oder einer Kanzlerin das Vertrauen im Bundestag entzogen, müsste der Bundespräsident innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen. Geschieht dies, sind innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen im Land abzuhalten.