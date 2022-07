Mercedes-Benz ist Innovations-Weltmeister

Neue Ideen und Erfindungen gelten gemeinhin als Triebfedern für die Gesellschaft wie für die Wirtschaft - und natürlich auch für die Autoindustrie. Das Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) analysiert seit 2005 alljährlich die Innovationsleistungen von Autoherstellern und Zulieferern. Zusammen mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland zeichnet das CAM seit elf Jahren die innovativsten Konzerne, Marken und Produkte der Branche aus.

Den Titel als innovationsstärkster Autokonzern 2022 gewinnt die Mercedes-Benz AG, die gleichnamige Marke wird in vier weiteren Kategorien ausgezeichnet. Mit einem Indexwert von 134 belegt der Stuttgarter Konzern wie zuletzt im Jahr 2019 Rang eins, vor der Volkswagen AG (125) und - mit einigem Abstand - Tesla (87). SAIC (71) als Vorjahres-Fünfter kann sich um einen Platz auf Rang vier als bester chinesischer Konzern verbessern, vor Geely (70). BMW erreicht nach Platz vier im Vorjahr dieses Mal Rang sechs.

Mercedes-Benz mit höchster Quote von Weltneuheiten

Laut der aktuellen CAM-Studie weist Mercedes-Benz im aktuellen Analysezeitraum (das ist das Jahr 2021) die höchste Weltneuheitenquote unter den Global Playern der Autoindustrie auf. So glänzt das Modell EQS mit dem niedrigsten Stromverbrauch unter den batterie-elektrisch angetriebenen Oberklasse Fahrzeugen. Im Bereich Lichtsysteme und Lenkung bietet es innovative Funktionen, die regelmäßig over-the-air aktualisiert werden können und deshalb im Technologiefeld Connectivety überzeugen.

Zwar liegen unter den Konzernen mit Mercedes-Benz und VW laut der Studie zwei deutsche Hersteller vorn und sie führen mit ihren Kernmarken auch viele Technologie-Kategorien an. Aber erstmals kommen zwei chinesische Unternehmen unter die Top-5 der Automobilhersteller. Der Bereich der Elektroantriebe wird unter den Volumenmarken ebenfalls von chinesischen Marken wie BYD oder Maxus auf den ersten drei Plätzen geprägt.

"Dies sind die neuesten Befunde eines seit Jahren fortschreitenden Aufholprozesses von chinesischen Playern bei der Innovationsstärke. Auch in besonders innovativen Segmenten versuchen inzwischen Newcomer wie Xpeng oder Nio, sich mit den deutschen Marken zu messen und haben Tesla als Vorbild", kommentiert Felix Kuhnert, Automotive Leader bei PwC Deutschland.

"Neben der Elektromobilität wird ein ständig aktualisierbares Ökosystem von vernetzten Services zu einem zentralen Erfolgsfaktor der Automobilhersteller", sagt Stefan Bratzel, Direktor des CAM. Dazu müssten alle etablierten Hersteller "ihre Kernkompetenzen in diesen Zukunftsfeldern massiv erweitern und strategische Kooperationen mit relevanten Digital-Playern eingehen".

Für das Jahr 2021 Jahr hat das CAM die Innovationen von 28 globalen Automobilherstellern und Newcomern mit rund 80 Automobilmarken analysiert. Dabei wurden insgesamt 657 einzelne Innovationen bewertet. Unter diesen befinden sich 179 Weltneuheiten. In die Evaluation flossen Kriterien wie Reifegrad, Originalität, Kundennutzen und Innovationsgrad ein.

Tesla führend beim Autonomen Fahren und Connected Services

Im Bereich Autonomes Fahren/Fahrerassistenzsysteme steht der kalifornische Hersteller Tesla als innovationsstärkste Premiummarke auf Platz eins der CAM-Studie. Tesla ist Vorreiter beim Autonomen Fahren auf Level 2+, bei dem das Fahrzeug auf der Autobahn und im Stadtverkehr zwar weitgehend selbständig fahren kann, der Fahrer das System aber permanent überwachen muss. Im Rahmen einer Beta-Version bietet Tesla diese Funktionalität in seinen Modellen (unter anderem Model 3) für eine beschränkte Nutzerzahl bereits an.

Tesla wird außerdem Preisträger in der neuen Kategorie Connected Services, bei der die vernetzten, fahrzeugbezogenen Dienstleistungen in die CAM-Wertung eingehen. Dabei deckt Tesla alle wichtigen Bereiche von den Ladediensten mit dem weltweiten Schnellladenetzwerk der Supercharger über das Infotainment mit der Arcade-Spieleplattform von Apple bis zur datenbasierten Kfz-Versicherung mit Echtzeit-Tarifen ab. Weiterhin sind autonome Fahr- und Parkfunktionen bei Tesla bereits Over-The-Air-Update-fähig und damit als Dienst verfügbar.

Zulieferer mit wegweisenden technologischen Neuerungen in den Zukunftsfeldern

Im Rahmen der CAM-Studie werden auch rund 400 Innovationen von Automobilzulieferern bewertet. Der deutsche BASF-Konzern führt eine Rangliste mit technischen Neuerungen zur höheren Reichweite von Elektroautos bei geringeren Kosten an. Der Maschinenbauer Kautex Textron aus Bonn überzeugt mit softwaregesteuerten Reinigungssensoren für Umgebungs-Sensoren. Zulieferer-Gigant Bosch ragt mit seinen Ridecare Carsharing-Diensten heraus. So ermöglicht eine neue Serienfunktion von Bosch in Carsharing-Fahrzeugen eine Rauch- und Schadenserkennung über das Internet mittels cloudbasierter Datenauswertung und künstlicher Intelligenz.