Menschenrechte online stärken

Freedom isn’t free: Ein Messenger-Game der DW

Was bedeutet es, in einem repressiven Regime zu leben? Das DW-Game will das spielerisch vermitteln. Per Chat helfen die User, das Verschwinden einer Person in einem Überwachungsstaat aufzuklären. dw.com/freedomgame

Digitale Beweisführung dank 3D-Visualisierung

Die Londoner Forschungsgruppe "Forensic Architecture" nutzt digitale Technik im Kampf für Menschenrechte. Mit architektonischen Modellen rekonstruieren sie das Geschehen und machen Fakten so greifbar.

Das Darkweb: Schutzraum im Kampf für Menschenrechte

Wer sich für Menschenrechte einsetzt, begibt sich oft in Gefahr. Das Darkweb bietet Aktivisten, politisch Verfolgten und Journalisten einen Raum für geschützte Kommunikation. Denn dort wird ihre Identität verschleiert.

