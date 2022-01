Menschenaffen - eine Geschichte von Gefühl und Geist

Nicht nur Menschen, sondern auch Schimpansen führen Krieg, das bezeugen einmalige Videoaufnahmen. Verhaltensexperimente demonstrieren, dass sie aber auch Mitgefühl, Kooperation, Fairness und Reziprozität zeigen: So versöhnen sich Schimpansen nach Kämpfen und trösten sich gegenseitig. Schimpansen-Gemeinschaften sind zudem von Sitten und Bräuchen geprägt, die sich von Stamm zu Stamm unterscheiden. Ist also die Entstehung von Moral und Kultur wirklich nur eine rein menschliche Leistung? Die Dokumentation führt in eine der letzten großen Wildnisse Westafrikas, den Bergurwald Nigerias, und zeigt Aufnahmen versteckter Kamerafallen. Welche Bedeutung haben die geheimnisvollen Steinhäufungen, die die Schimpansen in der Nähe von Bäumen oder in Baumöffnungen zurückgelassen haben? Derartige Steinansammlungen wurden bisher ausschließlich dem Homo sapiens zugeordnet. Gibt es etwa Vorformen von Religion und wie intelligent sind unsere nächsten Verwandten wirklich? In welcher Art von Gesellschaften haben unsere gemeinsamen Vorfahren gelebt? Und woher kommt das Phänomen der Fremdenfeindlichkeit? Die Dokumentation gibt Einblicke in unsere komplexe Innenwelt, die wir schrittweise etwas klarer sehen können.