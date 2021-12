Menschen mit Behinderung in den Medien

Behinderung als gesellschaftliche Normalität präsentieren

In Deutschland lebten Ende 2019 laut dem Statistischen Bundesamt 10,4 Millionen Menschen mit einer Behinderung, knapp acht Millionen sogar mit einer Schwerbehinderung. Sie machen somit 9,5 % der Bevölkerung aus.

Doch viele Menschen sind sich der Herausforderungen und verschiedenen Barrieren, denen Menschen mit Behinderung ausgesetzt sind, nicht bewusst. Medien können dazu beitragen, mehr Sichtbarkeit für die Situation von Menschen mit Behinderung zu erzeugen und gleichzeitig Behinderung als gesellschaftliche Normalität zu präsentieren. Ihnen kommt damit eine Schlüsselrollen bei der Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft zu. Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien haben den Auftrag, Informationen für die gesamte Gesellschaft in ihrer Vielfalt adäquat aufzubereiten. Damit tragen sie eine große Verantwortung mit ihren diversen Angeboten einen Beitrag zu einer größeren gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu schaffen. Zugleich ist der Zugang zu und die Nutzung von Medien häufig mit verschiedenen Barrieren, insbesondere auch für taube Menschen, verbunden.

Diverse Perspektiven von Menschen mit Behinderung aufzeigen

Welche Rolle also spielt Inklusion in den Programminhalten und inwieweit wird eine authentische und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft in den medialen Angeboten dargestellt?

Katharina Brauner sieht hier Verbesserungspotential, insbesondere auch für die Gebärdensprachgemeinschaft. Für taube Menschen bedeutet dies vor allem, dass Gebärdensprachdolmetscher*innen eingeblendet und Untertitel verwendet werden. Dies sei viel zu selten der Fall, sagt die Studentin. Sie erwartet auch, dass Barrieren abgebaut und unterschiedliche Perspektiven von Menschen mit Behinderung gezeichnet werden, damit ein authentischeres Bild entsteht. „Es braucht Gebärdensprach-Expert*innen, die wissen, was wir als taube Menschen können, was wir brauchen und wie wir uns richtig repräsentiert fühlen“, sagt sie.

Im Vergleich zu analogen Medien, böten die sog. „sozialen Medien“ ein viel größeres Maß an Barrierefreiheit, so Katharina Brauner: „Ich nutze Instagram aus dem Grund, dass dort sehr viele Gebärdensprach-Videos angeboten werden. Ebenso berichten dort taube Menschen, wo es aktuelle Veranstaltungen gibt.“

Minderheitensprache mit eigener Kultur

An die Politik gewandt, wünscht sich Katharina Brauner eine Gleichstellung der deutschen gesprochenen Sprache mit der Gebärdensprache. Obwohl die Deutsche Gebärdensprache seit 2002 als eigenständige Sprache anerkannt ist, so ist sie laut dem Deutschen Gehörlosen-Bund der deutschen gesprochenen Sprache nicht gleichgestellt. Eine Gleichstellung, so Katharina Brauner, würde unterstreichen, dass die Deutsche Gebärdensprache eine Minderheitensprache sei, die eine eigene Kultur mit sich brächte.

Einzigartig ist auch der Studiengang, den Katharina Brauner belegt. Sie studiert „Deaf Studies“, also Gehörlosenkunde, an der Humboldt-Universität in Berlin. Es handelt sich dabei um einen Studiengang mit einem Curriculum, das Psychologie und Medizin, aber auch Soziologie und Geschichte lehrt. Im Fokus steht dabei die Deutsche Gebärdensprache und das Ziel, ein Bewusstsein für die Kultur und Historie tauber Menschen zu schaffen und die Forschung voranzubringen.

Die Dozent*innen sind oft selbst taub und nutzen die Gebärdensprache. „Das ist schön zu sehen“, so Brauner.

Abgesehen davon gäbe es im Bildungsbereich jedoch weiterhin große Herausforderungen: „Es gibt Gebärdensprachschulen oder Schulen für Taube, in denen die Lehrkräfte keine Gebärdensprache können, obwohl dies in der UN-Menschenrechtskonvention verankert ist“, konstatiert die Studentin.

Auch im schulischen Bereich seien Taube oft abgehängt, da viele Lehrkräfte nicht gebärdensprachkompetent seien. „Für mich ist das unvorstellbar und traurig, dass das noch nicht selbstverständlich ist. Die Politik muss hier noch deutlich mehr machen“, ergänzt sie.

Trotz aller noch bestehenden Herausforderungen wünscht sich die engagierte Studentin, dass Medien nicht nur die Barrieren aufzeigen mit denen Menschen mit Behinderung konfrontiert sind, sondern auch ihre Talente herausstellen. Sie setzt sich damit gegen tradierte Klischeevorstellungen und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen ein, die oft als „hilflos“ dargestellt werden.