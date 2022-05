Mennoniten in Mexiko - ein Leben, wie eingefroren in der Zeit

Früh übt sich

Ein Mädchen sitzt auf einem Traktor in Buenos Aires. Diese mennonitische Ansiedlung in Mexiko hat aber nichts mit der Hauptstadt Argentiniens zu tun. Mennoniten beenden die Schule in der Regel im Alter von zwölf Jahren. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass auch Kinder unter zwölf Jahren schon bei der Feldarbeit helfen, Traktor fahren, oder Pferdekutschen über die staubigen Straßen führen.