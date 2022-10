DW Nachrichten

Meloni mit erster Regierungserklärung

Die eigenen Interessen verteidigen, Migranten abwehren und in der EU mit neuem Selbstbewusstsein auftreten: Für all das will Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in den kommenden Jahren einstehen. In ihrer Rede im Parlament schlug sie aber auch moderate Töne an.