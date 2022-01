Melih aus der Türkei  

Name: Melih

Land: Türkei

Geburtsjahr: 1992

Ich lerne Deutsch, weil …

ich generell Fremdsprachen mag, aber auch, weil ich meine Doktorarbeit – am liebsten an der Berliner Humboldt-Universität – schreiben möchte.

Mein erster Tag in Deutschland war …

2013 im Rahmen eines Studien-Austauschprogramms. Ich war an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Später habe ich meinen Master an der Universität in Erfurt gemacht. Insgesamt habe ich vier Jahre in Deutschland verbracht.

Das ist für mich typisch deutsch:

Die Pünktlichkeit.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Dass es an jeder Ecke einen Döner-Laden gibt.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

In Berlin. Die Stadt ist weltoffen und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Die Artikel. In meiner Muttersprache gibt es keine.

Mein deutsches Lieblingswort:

„Gemeinschaftsgeist“. Es hat eine positive Bedeutung.

Welche deutschen Wörter ich immer verwechsle:

„fragwürdig“ und „fraglich“.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Es ist nicht alles Gold, was glänzt.“

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

An der Humboldt-Universität meine Doktorarbeit zu schreiben.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Übt euch in Geduld. Eine Fremdsprache lernt man nicht so schnell. Mir hat das Lesen deutscher Bücher geholfen.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Wie backt ihr diese köstlichen Kuchen?! Ich hätte gern ganz viele Rezepte.

Meine Erfahrungen mit den Deutschlernangeboten der Deutschen Welle:

Die Online-Plattform bietet mehrere Möglichkeiten, interaktiv Deutsch zu lernen.