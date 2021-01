Meinung: Teslas Erfolg ist gut für den Klimaschutz

Die Pandemie-Profiteure

Und es hat Zoom gemacht

Homeoffice in Pandemie-Zeiten ist der große Segen für Eric Yuan. Der Gründer von Zoom kam mit 27 Jahren aus China in die USA. Nach einigen Jahren bei der heutigen Konkurrenz WebEx machte er sich mit einer eigenen Videoplattform selbstständig. 2019 ging er mit Zoom an die Börse. Seit Corona ist der Börsenkurs explodiert. Das Vermögen des Basketballfans Yuan wird auf 16 Milliarden Euro taxiert.