Meinung: Novak Djokovic - nur der Titel zählt

Die Rod-Laver-Arena ist quasi sein Wohnzimmer: Hier hat Novak Djokovic die Hälfte seiner insgesamt 20 Grand-Slam-Titel gewonnen. Er ist mit großem Abstand Rekordhalter bei den Australian Open. Und mit einem Sieg könnte der Serbe an Rafael Nadal und Roger Federer vorbeiziehen und zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufsteigen. Verständlich also, dass der Weltranglistenerste unbedingt in Melbourne aufschlagen will.

Unverständlich ist dagegen, wie er das tut.

Mit einem Instagram-Post, der ihn lachend mit Gepäck am Flughafen zeigt. Daneben einige Zeilen, in denen er zunächst den Wunsch äußert, dass alle Liebe und Respekt gegenüber allen Wesen auf diesem wunderbaren Planeten empfinden mögen. Schließlich die Info, dass er mit einer medizinischen Ausnahmeregelung nach Down Under reist.

Ein Grand-Slam ohne Federer und Djokovic?

DW-Sportredakteurin Sarah Wiertz

Bei den Australian Open, die am 17. Januar starten, dürfen nur Geimpfte antreten. Das war die Aussage von Turnierdirektor Craig Tiley vor knapp zwei Monaten. Dass nun kurz vor Beginn der Start Djokovics mit einer medizinischen Ausnahmeregelung begründet wird, mag einer schlechten Kommunikationsstrategie geschuldet sein, ist aber legitim. Trotzdem wirft sie Fragen auf.

26 Profis und Offizielle haben eine solche Ausnahmeregelung beantragt, eine "Handvoll" wurde akzeptiert, die meisten von ihnen, weil sie in den letzten sechs Monaten eine Covid-19-Infektion hatten. Novak Djokovic hatte sich bereits im Sommer 2020 bei der Adria Tour, bei der er selbst Veranstalter war, mit Covid-19 infiziert. Allerdings reicht seine Immunisierung nach anderthalb Jahren längst nicht mehr aus.

Hat sich Djokovic also während des vergangen halben Jahres erneut mit dem Virus infiziert?

Wir wissen es nicht. Seinen Impfstatus hat der Weltranglistenersten bislang nicht öffentlich gemacht - das sei Privatsache - und das ist auch sein gutes Recht. Sein Antrag auf eine medizinische Ausnahmeregelung legt jedoch die Vermutung nahe, dass er nicht geimpft ist. Zudem hat er sich selbst bei einem Facebook-Live als "Impfgegner" bezeichnet.

Turnierdirektor Tiley betonte, die Auflagen für eine medizinische Ausnahmeregelung seien noch strenger als für andere Einreisende - und die sind bereits sehr strikt.

Was gilt als medizinische Ausnahmeregelung?

Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley

Laut australischer Gesundheitsbehörde gelten als einzige Gründe für eine medizinische Ausnahmeregelung, wenn jemand bereits mit einer lebensbedrohlichen, allergischen Reaktion auf eine Impfung reagiert hat, eine natürliche Impfung für Hepatitis, Masern, Mumps, Röteln oder Windpocken hat oder stark immungeschwächt ist.

Letzteres ist bei einem Spitzensportler wie Djokovic, der im australischen Sommer bei über 30 Grad mehrere Stunden Hochleistungssport betreibt wohl als Ursache auszuschließen. Bleiben also die beiden ersten Gründe. Unwahrscheinlich, dass Djokovic genau diese Kriterien erfüllt - aber nicht unmöglich.

Unmöglich ist jedoch, dass es Djokovic offenbar nicht für nötig hält, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären. Im Gegenteil: Der 34-Jährige scheint sich indes einen Spaß daraus zu machen, diese und andere Fragen bewusst offen zu lassen und, gar mit den Unsicherheiten, Sorgen und Ängste der Menschen zu spielen. Das verhöhnt all jene, die sich an die Covid-19-Regeln halten. Das ist respektlos und sportlich höchst unfair.

Mit dieser Einstellung gewinnt er sicherlich nicht die Herzen der meisten Menschen für sich - aber womöglich seinen 21. und damit wertvollsten Grand-Slam-Titel seiner Karriere.