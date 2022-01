Meinung: Kasachstan bremst Moskaus Aggression

Die Massenproteste in Kasachstan haben kurzzeitig die für Europa wichtigste geopolitische Frage der vergangenen Wochen überlagert: Droht ein großer Krieg Russlands gegen die Ukraine?

Diese Frage wird zwar bald wieder im Vordergrund stehen, hat aber im Moment durch die Krise beim großen zentralasiatischen Nachbarn Russlands schlagartig an Brisanz verloren.

Die Folge: Kasachstan hat eine russische Militäroperation auf ukrainischem Gebiet weniger wahrscheinlich gemacht. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens könnte ein russischer Militäreinsatz zu innenpolitischen Turbulenzen in Russland wie in Kasachstan führen. Zweitens muss der Kreml sich nun verstärkt um Kasachstan kümmern.

Nur scheinbar stabil

Der völlig unerwartete landesweite Aufstand der kasachischen Bevölkerung mit schweren Ausschreitungen und zahlreichen Toten dürfte einen starken Eindruck in Moskau hinterlassen haben. Galt Kasachstan doch bislang als ein zuverlässig regiertes und durchaus stabiles Land.

Das Gleiche galt lange für Belarus - bis dort 2020 Revolution und Repression ausbrachen. Diese Ereignisse in zwei postsowjetischen Staaten mit vergleichbarer autoritärer Regierungsstruktur legen den Schluss nahe, dass der Kreml tunlichst alles vermeiden sollte, was eine ähnliche Entwicklung auch in Russland hervorrufen könnte.

Minsk, Almaty, und dann Moskau?

Eine großangelegte Militäroperation des Kremls gegen die Ukraine mit unklaren Zielen und vielen toten Soldaten könnte auch in Russland zu einem Auslöser von Massenunruhen werden. Insbesondere, wenn die von den USA und der EU für diesen Fall angedrohten weitreichenden Sanktionen zu einem starken Anstieg der ohnehin horrenden Verbraucherpreise oder gar zu Versorgungsengpässen führen sollten.

Vor dem Hintergrund einer heranziehenden Omikron-Welle und eines stark überlasteten russischen Gesundheitssystems erscheint dieses Szenario noch bedrohlicher als es ohnehin schon ist.

Innenpolitische Auswirkungen

Mit anderen Worten: Der massive Wutausbruch der frustrierten kasachischen Bevölkerung hat gezeigt, dass der Kreml viel mehr die innenpolitischen Risiken angedrohter oder vermeintlicher Militäroperationen berücksichtigen sollte, mit denen er die USA und die NATO einzuschüchtern zu versucht.

Bislang, so schien es, wurden hauptsächlich außenpolitische und außenwirtschaftliche Aspekte eines solchen Unterfangens ins Kalkül genommen. Angesichts der Krise in Kasachstan werden sich in Moskau Zweifel am Rückhalt in der eigenen Bevölkerung verstärken, und das dürfte die Lust an einem tatsächlichen und nicht rein propagandistischem Ukraine-Feldzug dämpfen.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan In Massen auf der Straße Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik mit mehr als 18 Millionen Einwohnern hat sich binnen Tagen zu regierungskritischen Massenprotesten im ganzen Land entwickelt.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan Unter Druck Um die Lage zu beruhigen, wurden die Energiepreise wieder gesenkt. Staatschef Kassym-Schomart Tokajew, hier auf einem Archivbild, entließ am Mittwoch zudem die Regierung. Die Proteste rissen jedoch nicht ab.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan Militär im Zentrum von Almaty Tokajew verhängte wegen der Proteste den Ausnahmezustand. Im ganzen Land gelten damit nächtliche Ausgangssperren, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie ein Versammlungsverbot. Außerdem bat der Präsident die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), ein regionales Militärbündnis unter Führung Russlands, um Hilfe.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan Aufgestaute Wut bricht sich Bahn Demonstranten vor einem brennenden Polizeiauto. Am Mittwoch hatten tausende Menschen in der Wirtschaftsmetropole Almaty den Sitz der Stadtverwaltung und andere Regierungsgebäude gestürmt. Mehrere Verwaltungsgebäude standen Berichten zufolge in Flammen. Angeblich übernahmen Demonstranten auch die Kontrolle über den Flughafen in der Metropole.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan Opfer auf beiden Seiten Nach Regierungsangaben wurden 13 Sicherheitskräfte getötet; zudem seien "Dutzende Angreifer eliminiert" worden, wie es hieß - es gab also offenbar viele zivile Todesopfer. Mehr als 1000 Menschen sollen demnach verletzt worden sein. Fast 400 Menschen würden in verschiedenen Regionen des Landes im Krankenhaus versorgt, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Aschar Guinijat am Donnerstag.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan Ungekannte Proteste Größere Demonstrationen im autoritär regierten Kasachstan sind selten. Die Ereignisse sind die bislang größte Krise für Präsident Tokajew, der 2019 den langjährigen Staatschef Nursultan Nasarbajew beerbt hatte. Der inzwischen 81-jährige Nasarbajew mit dem Ehrentitel "Führer der Nation" gilt als Strippenzieher des Landes und als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Stunde der Entscheidung in Kasachstan Russland schickt Truppen Russland hat bereits Fallschirmjäger - hier beim Abflug nahe Moskau - als Teil einer "Friedenstruppe" des Militärbündnisses OVKS entsandt. Dem Bündnis gehören neben Russland und Kasachstan auch Armenien, Belarus, Kirgistan und Tadschikistan an. Die Hauptaufgabe der ausländischen Soldaten sei der Schutz wichtiger staatlicher und militärischer Einrichtungen, hieß es. Autorin/Autor: Philipp Böll



Der Kreml muss sich nun verstärkt um Kasachstan kümmern. Denn dieser Staat ist einer der wenigen reellen russischen Verbündeten und Integrationspartner im postsowjetischen Raum und auf der internationalen Bühne.

Aufmerksamkeit für Almaty

Das Land befindet sich im Umbruch. Die Einflussnahme auf diesen bestimmt schwierigen und unübersichtlichen politischen Prozess wird Moskau viel Aufmerksamkeit, Bemühungen und Zeit abverlangen.

Besonders jetzt, wo Russland auf Bitten des kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Tokajew sogar Truppen ins Nachbarland geschickt hat – für unbestimmte Zeit und mit schwer kalkulierbaren Folgen. Das ist eine völlig neue Wendung, die noch vor wenigen Tagen niemand vorhersehen konnte.

Riskanter "Zweifronten-Einsatz"

Wenn sich der Kreml in dieser Situation allzu sehr dem illusorischen Vorhaben hingeben sollte, die Ukraine "zurückzuholen", würde er Gefahr laufen, Kasachstan "zu verlieren". Außerdem würde er dem russischen Militär und der Bevölkerung einen "Zweifronten-Einsatz" zumuten.

Man sollte meinen, dass Pragmatismus und politischer Selbsterhaltungstrieb der russischen Führung stark genug sind, um ein solches Szenario zu verwerfen. Was nicht heißt, dass Moskau damit aufhört, das Schreckgespenst eines großen Krieges gegen die Ukraine an die Wand zu malen. Man will ja schließlich bei den bevorstehenden Verhandlungen mit dem Westen möglichst viel für sich herauszuholen.