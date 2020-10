Meinung: DFB und Frauenfußball - Taten statt großer Worte!

50 Jahre Frauenfußball in Deutschland

Deutschlands erste Fußball-Weltmeisterinnen

2003 holen sich die deutschen Fußballerinnen erstmals den WM-Titel. In den USA besiegen sie im Finale Schweden mit 2:1. Nia Künzers Golden Goal per Kopf in der 98. Minute entscheidet das Spiel und wird später in Deutschland zum "Tor des Jahres" gewählt. Bei der Rückkehr präsentieren sich die Weltmeisterinnen vom Balkon des Frankfurter Rathauses aus mehreren tausend begeisterten Fans.