Europa

"Meine Kinder sollen glücklich werden"

Schwere rassistische Angriffe in ihrer Heimat: Mirsa und Selim J. sind aus Nordmazedonien geflohen und haben in Deutschland Asyl beantragt. Die Chancen der Familie, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, sind minimal. Nordmazedonien gilt als "sicheres Herkunftsland", die Diskriminierung der Roma-Bevölkerung wird nicht anerkannt, Asylanträge werden in der Regel abgelehnt.