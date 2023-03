Mehrere Tote bei Terroranschlag in Pakistan

Zehn Beamte kamen ums Leben, mehr als zwölf wurden verletzt. Die Polizisten waren zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Rückweg von einem einwöchigen Kulturfestival, wo sie für die Sicherheit gesorgt haben. Dies teilte der Polizeichef des Distrikts Kachhi mit, in dem das Attentat geschah. Die Verletzten wurden schnellstmöglich in ein Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Quetta gebracht.

Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, bekannte sich die kürzlich neu geformte Terrorgruppe Tehrik-e-Jihad Pakistan (TJP) zu der Tat.

"Der Terrorismus in Baluchistan ist Teil eines ruchlosen Plans zur Destabilisierung des Landes", sagte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif in einer Erklärung. Insbesondere die pakistanische Polizei ist seit einiger Zeit Ziel einer Reihe von Anschlägen terroristischer Gruppierungen.

Der abgesperrte Tatort bei Dhadar im Südwesten Pakistans

Die Provinz Baluchistan ist davon besonders betroffen. Sie befindet sich an der Grenze zu Afghanistan. Dort ist die radikalislamische Bewegung Tehrik-e-Taliban (TTP) aktiv. Unter diesem Namen haben sich mindestens ein Dutzend militante Gruppen zusammengetan, die Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida haben sollen.

Doch dies ist nicht der einzige Konflikt, der in der Region schwelt. Baluchistan ist die ärmste Provinz Pakistans, obwohl sie über reichhaltige Ressourcen verfügt. Neben militanten Islamisten gehen Anschläge auch von Separatisten aus, die mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz im Südwesten des Landes fordern.

