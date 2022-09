Mehr Zuwanderung gegen Fachkräftemangel?

Ausbildung, Weiterbildung und Einwanderung – mit diesen drei Bausteinen möchte die Bundesregierung gegen den Fachkräftemangel vorgehen. Das betonten Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger anlässlich der Vorstellung ihrer Fachkräftestrategie vor Vertretern von Unternehmen und Gewerkschaften.



Wie hoch der Bedarf ist, zeigen Berechnungen der Regierung: Laut Strategiepapier werden bis 2026 240.000 Fachkräfte fehlen. Bereits heute wird etwa in der Pflege oder im IT-Bereich dringend Personal gesucht. Gründe dafür sind das Zusammenwirken von Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung sowie kurz- und mittelfristig auch die Folgen der Corona-Pandemie, die zum Beispiel die Engpässe in der Gastronomie oder im Pflegebereich verschärfte.



Hubertus Heil erklärte, dass eine Ausbildungsgarantie, Bildungszeit sowie ein Qualifizierungsgeld, mit dem die Bundesagentur für Arbeit die betriebliche Weiterbildung fördern soll, geplant seien. „Mit einem modernen Einwanderungsrecht sorgen wir außerdem dafür, dass mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen“, so Heil. Noch in diesem Jahr solle die geplante Modernisierung des Einwanderungsgesetzes auf den Weg gebracht werden.



Auch Robert Habeck betonte: „Wir müssen uns deutlich stärker für Einwanderung öffnen und gemeinsam dafür werben, dass Deutschland ein weltoffenes Land ist mit interessanten und hochwertigen Arbeitsplätzen.“ Daher, so heißt es im Strategiepapier, würden die Rahmenbedingungen der Einwanderung verbessert, „damit ausländische Fachkräfte und ihre Familien gern in Deutschland leben und arbeiten.“ Stark-Watzinger hob dabei besonders auf die Erleichterungen bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen ab: „Wir sind ein Einwanderungsland für Fachkräfte, und da geht es ganz besonders darum, die bürokratischen Hürden zu senken“, sagte die FDP-Politikerin.



Der Geschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, Bernhard Rohleder, erklärte, dass im IT-Bereich die Lücke mit in Deutschland ausgebildeten Fachkräften nicht geschlossen werden könne. Rohleder forderte deshalb, dass Sprachanforderungen für ausländische IT-Fachkräfte gestrichen werden sollten. Auch sollten „IT-Spezialistinnen und -Spezialisten ohne einschlägigen Hochschulabschluss ihre Kompetenz nicht von den in diesem Punkt ohnehin überforderten Behörden überprüfen lassen müssen.“



Gewerkschaftsvertreter sprachen sich darüber hinaus für Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus, beispielsweise durch die Einführung von Familienpflegezeit und -geld. „Im Gesundheits- und Altenpflegebereich lässt sich der Fachkräftemangel nur mit einer bedarfsgerechten Personalausstattung und einer flächendeckenden Tarifbindung beheben“, erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke.



ip/sts (AFP, dpa)