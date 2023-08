Mehr als 30 Tote nach Polizeieinsätzen in Brasilien

Die Zahl der Toten bei einem Polizei-Einsatz in Brasilien ist auf mindestens 14 gestiegen. Dies teilte der Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, Tarcísio de Freitas, mit, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" berichtete. Am Montag hatte de Freitas von zehn Toten gesprochen. Nach einer Erhebung von "G1" ist der Einsatz in dem Küstenort Guarujá, die sich auf die Stadt Santos ausweitete, nun der mit den meisten Opfern in São Paulo seit dem Jahr 2006.

Justizminister kritisiert die Aktion

Der Einsatz gegen organisierte Banden, der am Freitag gestartet worden war und bis 28. August dauern soll, war laut brasilianischen Medien eine Reaktion auf die Ermordung eines Polizisten. Der Schütze, der den Polizisten getötet habe, sei festgenommen worden, teilte Gouverneur de Freitas mit. Die Verteidigung des Mannes wies laut "G1" zurück, dass er das Verbrechen begangen habe.

Ein Polizeieinsatz gegen Drogendealer in Cracolandia am Sonntag Bild: Oslaim Brito/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/picture alliance

Gouverneur de Freitas, ein Verbündeter des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, hatte sich am Montag "extrem zufrieden" mit dem Verlauf des Einsatzes gezeigt. Alle Todesfälle hätten sich bei Zusammenstößen mit der Polizei ereignet, Berichte über Menschenrechtsverletzungen durch die Polizisten wies er zurück. Amnesty International kritisierte die Äußerungen des Gouverneurs. "Wie lange sollen unsere Anführer noch Polizeigewalt legitimieren", schrieb die Menschenrechtsorganisation im Online-Netzwerk Twitter. Brasiliens Justizminister Flávio Dino kritisierte ebenfalls die Aktion und erklärte, die Reaktion der Polizei "erscheint unproportional zum begangenen Verbrechen".

Auch im Bundesstaat Bahia gingen die Sicherheitskräfte gegen organisierte Banden vor. Bei Polizeieinsätzen in drei verschiedenen Städten wurden seit Freitag 19 Menschen getötet.

2021 töten Polizisten 6000 Menschen

In keinem anderen Land der Welt kommen so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien. 2021 töteten Sicherheitskräfte in dem südamerikanischen Land mehr als 6000 Menschen, wie aus einem Monitor hervorgeht, der vom Nachrichtenportal "G1", dem Brasilianischen Forum für öffentliche Sicherheit und der Universität von São Paulo betrieben wird.

nob/sti (dpa, afp, epd)