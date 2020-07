Meet the Germans: Sommerurlaub in Deutschland

Vielen Dank an alle, die bei der zweiten Live-Ausgabe von Meet the Germans auf YouTube zugeschaltet haben. Rachel Stewart beantwortete Fragen von Zuschauern aus aller Welt zum Thema Urlaub und Sommer in Deutschland.

Hier können Sie sich den ganzen Livestream auf Englisch angucken.

Wie unterscheiden sich die Grillgewohnheiten in Deutschland von denen in Großbritannien?

Rachel Stewart: Die Obsession für Fleisch ist hierzulande sehr auffällig. Hinzu kommt die Ernsthaftigkeit, mit der die Deutschen über das Grillen an sich sprechen. Ich schätze, die meisten Deutschen können sehr selbstbewusst über die positiven Eigenschaften eines bestimmten Grilltyps fachsimpeln. Ist das ein Gas- oder ein Kohlegrill? Ist er effizient? Welche Marke? Außerdem sind die Geräte in der Regel recht teuer - die Leute investieren in einen Grill sehr viel Geld, weil er ihnen so wichtig ist.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Currywurst Der beliebte deutsche Imbiss ist nichts anderes als eine kleine Brühwurst mit einer tomatenhaltigen Sauce und Currypulver dazu. Die Berliner Köchin Hertha Heuwer erfand die Soßenkreation zur Wurst und ließ sie 1959 patentieren. Der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Bratwurst Die Bratwurst ist wohl DIE deutsche Wurst schlechthin. Es gibt mehr als 50 verschiedene Arten, je nach Region variieren Größe, Textur und Gewürze. Klar, die Wurst wird gebraten, aber eigentlich geht der Name auf das alte Wort "Brät" zurück - so heißt das fein gehackte Fleisch, das man für die Wurstherstellung verwendet.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Nürnberger Rostbratwürstchen Nürnberger Rostbratwürstchen sind klein und kaum länger als ein Finger. Die Würstl, wie sie in Süddeutschland heißen, wurden zum ersten Mal 1313 urkundlich erwähnt. Üblicherweise werden sechs der Miniwürste auf dem Teller serviert, traditionell mit Sauerkraut, Salzkartoffeln und Senf oder Meerrettich.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Weißwurst Sie ist typisch Bayrisch: Eine Brühwurst mit Kalbfleisch und frischer Petersilie - und wirklich weiß. Traditionell wird die Weißwurst gefrühstückt. Da das Brät roh in die Wurst gefüllt wird, hieß es früher, die Weißwurst solle das Mittagsläuten der Kirchenglocken nicht erleben, damit sie nicht verdirbt. Weißwurst wird "gezuzelt", also ausgesaugt, oder etwas diskreter längs aufgeschnitten.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Blutwurst Deutsche Blutwurst wird aus Schweineblut, Speck, Gewürzen und Schwarte hergestellt. Blutwurst kann man kalt und heiß essen. Im Rheinland wird Blutwurst mit Apfelmus und Stampfkartoffeln zu "Himmel un Äd" (auf Hochdeutsch: Himmel und Erde). In Berlin kennt man gebratene Blutwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln als "Tote Oma".

10 beliebte deutsche Wurstsorten Landjäger Auch Rucksackwurst genannt: Der beliebte Snack - ob also Proviant für Wanderer, Jäger oder Soldaten - wird geräuchert und luftgetrocknet, und ist im deutschsprachigen Raum weit verbreitet. Die kantigen Landjägder-Würste, lecker mit Brot oder pur, müssen nicht gekühlt werden und sind gut haltbar.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Mettwurst Mettwurst ist ebenfalls eine Rohwurst aus Rind- und Schweinefleisch. Sie wird meistens geräuchert oder - je nach Region - an der Luft getrocknet. Mettwurst ist kräftig im Geschmack und gibt es als Streichwurst oder - ähnlich der Salami - als festeres Würstchen.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Leberwurst Sie ist beliebt bei Groß und Klein und keine knackige Wurst, sondern eine Streichwurst. Es gibt Leberwurst in verschiedensten Variationen. Leber - entweder vom Schwein, Kalb, von Gänsen oder Puten und sogar von Wild - ist immer drin.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Teewurst Auch die rötliche Teewurst mit leicht säuerlichem Geschmack ist - wie die Leberwurst - eine streichfähige Kochwurst. Teewurst ist mit rund 40 Prozent Fett eine ziemlich reichhaltige Wurstsorte. Aufs Brot geschmiert wird sie in Deutschland zum Frühstück oder Abendbrot gegessen.

10 beliebte deutsche Wurstsorten Salami Salami ist zwar eine typische italienische Wurstsorte, aber auch in Deutschland äußerst beliebt - und das nicht nur auf Pizza. Es gibt Schweine-, Rind-, und Geflügelsalami, luftgetrocknete oder geräucherte Salami. Auf dem Frühstücksbrötchen oder zum Abendbrot - Salami geht in Deutschland immer. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (db)



Werden viele Menschen in Deutschland in diesem Jahr einen "Staycation" machen, also einen Urlaub in ihrem Heimatland?

Ja, aufgrund der aktuellen Situation werden das wahrscheinlich mehr Menschen als sonst tun. Aber auch ohne Corona ziehen es viele Deutsche vor, in Deutschland Urlaub zu machen – Der Inlandstourismus steht an erster Stelle. Es gibt ein tolles Wort: "Balkonien". Wenn man Urlaub hat, und man bleibt zu Hause, sagen die Deutschen: "Ich werde meinen Urlaub auf 'Balkonien' verbringen" - was ein bisschen so ist, als würde man "Balkonland" sagen. Es bedeutet, dass sie einfach auf ihrem Balkon Urlaub machen.

Ist es ratsam, Deutschland mit dem Wohnmobil zu bereisen?

Ja, auf jeden Fall! Und wenn Sie sich dafür entscheiden, befinden Sie sich in sehr guter Gesellschaft, denn die Menschen hier lieben Camping und sie lieben Wohnmobile. Das ist etwas, worauf ich mich anfangs nicht wirklich einlassen wollte, weil ich nicht alle meine Sachen mit in den Urlaub nehmen wollte. Die Idee eines Wohnmobils, bei dem man im Grunde genommen einen Teil seines Heims mit auf die Reise nimmt, erschien mir recht bizarr. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es eine ziemlich deutsche Idee: sehr praktisch, ziemlich effizient, und man hat einfach alles, was man vor Ort braucht.

Was glauben Sie, wie ist der Ruf der Deutschen, wenn sie im Ausland in Urlaub sind?

Nach meiner Erfahrung sind die Deutschen wirklich überall. Selbst wenn ich schon an weiter entfernten Orten war, begegnete ich fast immer einem Deutschen. Deutsche und Niederländer findet man überall. Ich denke, es ist typisch deutsch, dass deutsche Touristen einen Plan haben - sie haben alles vorher recherchiert und sich Notizen gemacht und sie haben auf jeden Fall einen Reiseführer dabei, damit sie die besten Orte und Sehenswürdigkeiten besuchen können. Sie sind vielleicht weniger spontan als andere Touristen, aber das könnte auch bedeuten, dass sie es schaffen, viel mehr zu sehen als andere!

Video ansehen 03:40 Teilen 7 Dinge, die ich in Deutschland kennengelernt habe Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3aBMg 7 Dinge, die ich erst in Deutschland kennengelernt habe

Was ist das häufigste Urlaubsziel der Deutschen?

Ein sehr klassisches Urlaubsziel ist Mallorca, eine spanische Insel. Sie hat einen eigenen Spitznamen - die Deutschen nennen sie "Malle" - und sie hat einen gewissen Ruf als Partyinsel. Es gibt eine besondere Strandregion namens Ballermann. Sie war der Treffpunkt aller Deutschen, die - sagen wir mal - gerne und viel trinken. Aber in letzter Zeit hat man dort versucht, hart dagegen vorzugehen. Die Einheimischen haben sich gegen den Massentourismus und vor allen Dingen gegen den 'Sauftourismus' gewehrt. Tatsächlich gibt es auch ein britisches Kontingent auf Mallorca. Es gibt die Bucht von Palma, auf der einen Seite, in Magaluf, sind all die betrunkenen Briten, und auf der anderen Seite sind all die betrunkenen Deutschen. Das ist eine leicht negative Parallele zwischen meinem Heimatland und meiner Wahlheimat!

Können Sie von einer relativ peinlichen Erfahrung mit der deutschen Sprache berichten?

Was mir in den Sinn kommt, sind die wirklich einfachen Fehler, die ich schon früh gemacht habe und die niemand korrigiert hat. Ich habe gelernt, dass im Deutschen das "j" wie ein englisches "y" ausgesprochen wird - wie in "Joghurt". Aber ich habe diese Regel dann für Wörter verwendet, die eigentlich aus dem Englischen stammen, und bei diesen Wörtern ändert man nicht wirklich den Klang. So würde ich zum Beispiel sagen, dass ich am Wochenende "yoggen" war, wenn ich joggen gehe, und man würde eigentlich nur "joggen" sagen, mit einem harten "j".

Ein anderes Beispiel war, dass ich immer "angenehm" sagte, wenn ich Leute zum ersten Mal traf. Das ist eigentlich sehr, sehr förmlich. Es ist, als würde ich auf jemanden zugehen und auf Englisch sagen: "Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen." Niemand hat mich korrigiert, und so lief ich lange Zeit in wirklich beiläufigen Situationen herum und sagte "angenehm".

Die Britin Rachel Stewart taucht alle zwei Wochen für "Meet the Germans" in die Besonderheiten des deutschen Alltags und der deutschen Sprache ein. Rachel Stewart lebt seit 2016 ständig in Deutschland und hat einen frischen Blick auf das Land und seine Bewohner. Alle Folgen von "Meet the Germans" findest Du bei YouTube oder auf dw.com/MeettheGermans_de. Ihre tägliche Dosis Meet the Germans finden Sie auch auf Instagram unter @dw_meetthegermans.